Dicas para usar o Instagram para estudar

As redes sociais não precisam ser suas inimigas nos estudos. Atualmente, muitas contas de Instagram, por exemplo, voltam-se para dar dicas sobre matérias diversas.

Outras se disponibilizam para ajudar alunos de baixa renda. E há aquelas que recebem dúvidas de quem se prepara para o Enem, vestibular ou concurso.

Desse modo, você pode aproveitar suas redes para uma finalidade super valiosa e não sentir culpa por perder algum tempinho ali.

Para te ajudar a tirar o máximo de proveito do Instagram, selecionamos algumas dicas. Veja a seguir!

1. Crie um perfil diferente para estudar

Criar um perfil somente para os estudos no Instagram pode ser muito interessante para que você não se distraia.

Afinal, em sua página pessoal você vai encontrar perfis diversos sem ter a ver com suas metas. Também vai ajudar você a filtrar as hashtags bem mais fácil, agilizando o seu cronograma de estudos.

2. Siga os perfis certos

Há uma profusão de perfis voltados para o ensino. Desse modo, faça uma filtragem daqueles que realmente se encaixam no que você precisa para o momento.

Por exemplo: se você necessita estudar com mais dedicação matérias de matemática e não tem dificuldade qualquer em português, foque nos perfis que ensine matemática.

Do mesmo modo, caso você estude para concursos, procure as páginas que tenham esse cunho de preparação. A propósito, não se esqueça de seguir o Notícias Concursos no Instagram!

3. #StudyGram e outras hashtags

O termo Studygram, que mescla a palavra study – estudo em inglês – e, obviamente, Instagram, redireciona você àqueles perfis que têm a finalidade de ensinar algo. Ou seja, voltados ao ensino de matérias para vestibulares, Enem, concursos, etc.

De modo geral, muitas dessas páginas são conduzidas por estudantes que obtiveram sucesso em suas metas de estudo. Eles conseguiram passar no vestibular, concurso ou então tiraram uma super nota no Enem.

Usando a #StudyGram é possível conferir milhões de postagens com diversos assuntos relacionados aos estudos.

Esperamos que tenha gostado das dicas! Aposte nelas para deixar seus estudos ainda mais potentes.