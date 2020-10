Dida completa 47 anos nesta quarta-feira! Campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira, o ex-jogador coleciona também grandes passagens por Vitória, Cruzeiro, Corinthians, Portuguesa, Grêmio e Internacional. No Milan, viveu grandes momentos e chegou a ser considerado um dos maiores da sua posição no planeta. Relembre lances do goleiro Dida!

Feliz aniversário, Dida! (Foto: Divulgação)