Diego Alves pede aumento para renovar, clube reluta, mas há otimismo

Flamengo e Diego Alves discutem a renovação de contrato do goleiro que acaba em 31 de dezembro de 2020. E o que tem travado o acerto de um novo vínculo é o pedido de aumento do jogador.

Aos 35 anos e campeão com o clube, entre outras coisas, de Brasileiro e Conmebol Libertadores em 2019, o carioca entende que merece uma valorização, assim como aconteceu recentemente com Gabriel Barbosa, o ‘Gabigol’, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Arrascaeta, e quer receber quase R$ 1 milhão por mês.

As informações são do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo!.

Diego Alves recebe atualmente R$ 700 mil mensais, metade do que ganhava no Valencia, da Espanha, o qual trocou pelo Flamengo no meio de 2017.

Já houve reuniões do vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, com o goleiro e também com o empresário do mesmo, Eduardo Maluf.

O dirigente alega que o clube tem dificuldades financeiras por conta da pandemia do novo coronavírus e não pode chegar na pedida do atleta.

No entanto, há otimismo das duas partes, e um acerto pode sair nas próximas semanas.