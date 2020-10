Diego Cavalieri comemora vitória do Botafogo: ‘Venho aqui todo dia com muito suor’

Diego Cavalieri foi um dos heróis para o Botafogo superar a sequência de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O goleiro pegou um pênalti e garantiu o triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Após a partida, o camisa 12 comemorou o resultado e afirmou que o mérito é de toda a equipe.

– Importantíssimo. A gente sabia da pressão que a gente estava antes desse jogo, do momento que a gente vem vivendo. A gente vem treinando, vem trabalhando… Os jogos que vemos fazendo é detalhezinho para a gente ter conquistado algumas vitórias. Hoje, tínhamos um placar já um pouco construído, tomamos um gol e depois foi um sufoco lá atrás. Mas acho que é mérito de todo mundo, porque todo mundo se dedicou, ajudou na marcação. É um grupo que vem passando muitas dificuldades, mas sempre unido, trabalhando bastante – comemorou.

A atuação foi quase como uma superação pessoal. Cavalieri lembrou que estava à beira da aposentadoria quando o Botafogo apareceu com uma proposta, no ano passado. O goleiro destaca a gratidão ao clube de General Severiano e às pessoas do dia a dia do Alvinegro.

– Sempre fui um cara bem tranquilo, bem consciente. Claro que a gente sabe das dificuldades, mas a gente treina sempre com a intenção de poder ajudar quando tiver oportunidade. E sou muito grato a todo o pessoal, ao Botafogo… Todo mundo sabe do momento difícil que passei um tempo atrás, praticamente estava quase encerrando a carreira e o Botafogo abriu as portas. Sou muito grato. venho aqui todo dia com muito suor para, quando tiver a oportunidade, poder ajudar. E essa molecada que trabalha todo dia e merece esse respaldo, esse apoio, principalmente da gente que é mais experiente. E agradecer à minha família, que esteve ao meu lado nesse momento difícil que passei – afirmou.