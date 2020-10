Diego Souza diz que Grêmio foi melhor que Inter no Gre-Nal e quer foco no Brasileirão

O Grêmio abriu o placar e ficou perto de vencer seu 5º Gre-Nal na temporada. A vitória não veio, mas o empate por 1 a 1 com o Inter manteve a invencibilidade do Tricolor gaúcho no clássico em 2020.

Por outro lado, o ponto não melhorou a situação da equipe na tabela do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques da partida com assistência para Pepê, Diego Souza elogiou a partida do Grêmio e pediu trabalho para melhorar na competição nacional.

“Esse aqui é um jogo à parte. A gente sabe muito que precisamos vencer no Campeonato Brasileiro. Fizemos uma grande partida, criamos as melhores oportunidades. E em um detalhe, a bola acabou pegando na mão do Cortez e eles empataram”, disse em entrevista aos canais Premiere na saída de campo.

Diego Souza durante jogo entre Grêmio e Internacional, pelo Brasileirão LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

“A equipe jogou bem, poderia ter saído com a vitória. E é trabalhar porque só assim vamos conseguir uma boa sequência no Campeonato Brasileiro também”, concluiu.

Com o empate, o Grêmio chegou a 14 pontos e assumiu provisoriamente o 14º lugar, ultrapassando o Corinthians.

Na próxima quarta-feira, a equipe de Renato Gaúcho recebe o Coritiba pela 14ª rodada.