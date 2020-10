A atriz Giulia Garcia, 17 anos, lembra até hoje a verdadeira peregrinação por diversos orfanatos que fez como laboratório para viver a órfã Ana, na novela Chiquititas (2013), do SBT. Ver de perto o drama de crianças sem pais ou em situação de abandono a marcou. “Foi bem difícil”, admite.

Na produção infantojuvenil, Giu, nome que passou a usar artisticamente, interpretou uma criança carismática e sapeca do Orfanato Raio de Luz. No entanto, ela pouco sabia de seu passado. Ao longo da trama, Ana vivenciou o drama da adoção. “Minha mãe me levava em vários orfanatos no decorrer da novela. Foi quando eu entendi a situação que eu estava interpretando”, rememora ao ..

Por causa da experiência no folhetim, a jovem atriz se tornou ativa em algumas instituições. “Comecei a fazer doações para orfanatos e a ajudar da forma que podia, porque diferentemente do que a novela retrata, o cenário real não é tão feliz assim”, analisa.

Hoje, a adolescente diz não esquecer o aprendizado que sua personagem lhe trouxe. “Interpretar a Ana me ensinou que devo dar valor à vida que tenho e sempre tentar ajudar o próximo”, considera.

Para Giu, a reprise de Chiquititas veio em boa hora em tempos de pandemia. “Fiquei feliz, pois em um momento tão difícil, isso serve para alegrar as pessoas de certo modo”, analisa.

A reexibição tem um gostinho especial para a artista, uma vez que ela nunca tinha conseguido conferir o próprio trabalho. “Quando eu era menor, não conseguia assistir à novela. Eu chegava das gravações, e o capítulo já estava no fim. Então, essa é a minha oportunidade”, diverte-se.

“Eu costumo prestar atenção na minha atuação. Não com um olhar crítico, mas acho engraçado o modo que eu atuava quando era menor”, diz ela, agora que está, finalmente, avaliando seu desempenho.

Giu segue na carreira de atriz. Também é youtuber e influenciadora digital. No Instagram, ela tem 4 milhões de seguidores. Embora nova, também passou a empreender. Em breve, ela lançará sua marca de roupas e acessórios.

