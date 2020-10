Digimon Survive ainda está em desenvolvimento e terá novidades em breve

Através de suas redes sociais, Kazumasa Habu, um dos produtores de Digimon Survive, RPG tático da clássica franquia japonesa, revelou que o game está sendo revisado e que deverá ser atrasado em relação a sua data inicial. Anunciado em 2018 e previsto para ser lançado em 2019, esse possivelmente será o segundo adiamento anual que o jogo receberá, devendo surgir apenas em 2021.

A resposta do produtor veio após um comentário no Twitter, onde um usuário e fã da franquia Digimon revelou que o público sul-coreano está preocupado com a falta de notícias sobre Digimon Survive, chegando a questionar o desenvolvimento e o atual status do game.

“Peço desculpas pela longa espera. A equipe de Digimon Survive está revisando seu sistema de desenvolvimento e cronograma. Faremos um relatório sobre nossa situação em um futuro próximo. Por favor, espere um pouco mais.”

Com uma jogabilidade inovadora em relação aos J-RPGs clássicos da saga Digimon, Digimon Survive surgiu com uma proposta interessante ao apresentar mecânicas de estratégia em tempo real e uma gameplay voltada para os famosos “Tactics” orientais. Resgatando as primeiras criaturas da franquia para colocá-los ao lado de monstros introduzidos nas últimas temporadas, o game promete ser o mais completo e diversificado de todos os já lançados sob a marca.

Digimon Survive está previsto para chegar ao PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.