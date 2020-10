Diniz busca primeira vitória tricolor no Allianz contra único rival que não derrotou

O clássico deste sábado (10) entre Palmeiras e São Paulo, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, coloca frente a frente dois times de campanhas parecidas no Campeonato Brasileiro, pressionados pelo que (não) apresentaram até agora em 2020 e dispostos a manter ou quebrar tabus.

De um lado, está o Palmeiras, que perdeu a invencibilidade na Série A para o Botafogo, na quarta-feira (7), mas que ostenta números incríveis como mandante no Choque-Rei. Desde 2015, quando inaugurou sua arena, o Verdão jamais perdeu para o São Paulo em casa: oito vitórias e um empate, com 24 gols a favor e apenas quatro sofridos.

É este o fantasma que o Tricolor precisa enfrentar. Para quem no máximo empatou em território inimigo (e se classificou nos pênaltis à final do Campeonato Paulista de 2019), vencer é uma prova de força e de reação para uma equipe que vive sob pressão por um jejum de títulos que completará oito anos em dezembro.

Um dos mais pressionados no Morumbi é Fernando Diniz. O técnico, que esteve ameaçado de perder o emprego em caso de derrota para o Atlético-GO, no meio de semana, tem a chance de ser o primeiro comandante do São Paulo a vencer no Allianz. Seria um resultado duplamente especial, já que o Palmeiras é o único dos rivais que Diniz ainda não venceu pelo clube.

Em pouco mais de um ano de trabalho, Fernando Diniz soma duas vitórias e um empate contra o Corinthians e uma vitória e dois empates contra o Santos. Já contra o Palmeiras, perdeu por 3 a 0 no Brasileirão de 2019, no Allianz, e empatou sem gols em Araraquara, em janeiro deste ano. Agora, tem uma nova chance.

Gustavo Scarpa comemora após marcar para o Palmeiras sobre o São Paulo Cesar Greco/Ag Palmeiras

Tudo isso contra um time e um treinador que Diniz conhece bem. O hoje comandante são-paulino vestiu a camisa palmeirense e foi comandado por Vanderlei Luxemburgo em 1996. Ele também atuou mais tarde pelo Corinthians, em 1997, e também no Santos, na reta final da carreira, em 2005.

O resultado no Choque-Rei é de suma importância para os dois times, que estão separados por uma posição e um ponto na tabela. A vantagem por enquanto é do São Paulo, quarto colocado, com 23 pontos.

Uma vitória, somada à combinação favorável de resultados de Atlético-MG, Flamengo e Internacional na rodada, deixa um dos rivais bem perto dos líderes.