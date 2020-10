Diniz defende sistema defensivo: ‘Hoje só chegou uma bola no gol’

Se tem um setor que a torcida do São Paulo está com um pé atrás é o defensivo. Com a dupla de zaga formada por Léo e Diego Costa, o São Paulo sofreu dezoito gols nos últimos dez jogos da equipe, uma média de 1,8 gols por partida.

Perguntado sobre o tema em entrevista coletiva depois do empate por 1 a 1 contra o Coritiba, no Couto Pereira, Fernando Diniz tratou de elogiar o setor na partida desta tarde.

– Hoje eu acho que o sistema defensivo não se comportou mal. Contra o River eu acho que sim, principalmente no primeiro tempo. Mas no jogo de hoje foi uma bola no gol, de falta, contra o Inter também uma só no gol. Quando jogou Bruno e Arboleda a gente tomou 3 do RB Bragantino e do Mirassol. Não é só a defesa, o sistema inteiro tem que trabalhar bem – disse o comandante tricolor.

Diniz também elogiou a dupla de zaga titular da equipe. Segundo ele, não é por conta da mudança no miolo da defesa que o time passou a sofrer gols.

– Hoje tivemos solidez na defesa, o Coritiba ofereceu muito pouco perigo, assim como contra o Santos e o Inter. Precisamos do resultado, tomar gol incomoda todos nós, estamos trabalhando com isso, mas não é justo porque dois jogadores mudaram, parou de tomar gol. O time se comportou bem defensivamente hoje – finalizou.