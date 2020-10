Dionísio comete erro fatal e fica a um passo de apodrecer na prisão · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) vai surtar ao descobrir que a medalha que recebeu dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) desapareceu do seu cofre em Flor do Caribe. Com medo de apodrecer na cadeia, o milionário exigirá que Alberto (Igor Rickli) encontre o objeto o mais rápido possível na novela das seis.

A joia está com Samuel (Juca de Oliveira), que levou um choque ao encontrá-la no pescoço de Samuca (Vitor Figueiredo) em meio a uma brincadeira no folhetim de Walther Negrão. Com a pulga atrás da orelha, o pai de Ester (Grazi Massafera) vem investigando o passado do antagonista de Sérgio Mamberti em segredo, com o auxílio de Quirino (Ailton Graça).

O bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), no entanto, perceberá que a sua batata está assando nas cenas que serão exibidas no próximo dia 21. “A minha medalha. Onde está a minha condecoração? Alberto, onde você está? Eu quero você no meu escritório agora”, gritará o ancião.

“Mas que escândalo é esse, seu Dionísio?”, estranhará o empresário interpretado por Igor Rickli. “A condecoração que eu recebi do alto comando do Terceiro Reich, que eu dei a você para que cuidasse dela, desapareceu. Sumiu. Eu quero a minha medalha de volta”, exigirá o veterano.

O herdeiro dos Albuquerque pedirá para que o avô se acalme a fim de não ter um ataque do coração. “Ela foi roubada, Alberto, roubada. Eu não sei o que sou capaz de fazer se eu descobrir quem roubou a minha medalha”, ameaçará o sogro de Guiomar (Claudia Netto).

Sérgio Mamberti e Igor Rickli em cena da novela

Rastro criminoso

Alberto se lembrará que viu o adorno pela última vez no dia do seu casamento com a protagonista de Grazi Massafera. “Você insistiu em aparecer com aquela medalha. Eu tirei da sua mão e coloquei no meu bolso. Então, ela deve estar comigo até hoje”, afirmará o mau-caráter.

“Quer dizer que você esqueceu a minha medalha no bolso do seu paletó há três anos assim sem mais nem menos? Como se fosse uma moeda, uma chave, um traste qualquer? Vá buscar a minha medalha agora. É uma ordem”, vociferará Dionísio.

De saída para o trabalho, o executivo prometerá buscar o objeto assim que voltar da empresa da família. “Outra hora coisíssima nenhuma. Eu quero a medalha agora. Eu estou mandando”, bradará o carrasco nazista.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.