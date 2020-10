Dionísio passa mal e vê o inferno pela fresta; saiba por quê · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) sentirá um aperto no peito ao esbarrar com um fantasma do passado no meio da sua sala em Flor do Caribe. O avô de Alberto (Igor Rickli) passará mal ao descobrir que Guiomar (Claudia Netto) terá voltado para atormentá-lo –a múmia conhece todos os segredos do sogro na novela das seis.

A personagem de Claudia Netto já deu as caras no folhetim de Walther Negrão com o rosto completamente enfaixado devido a mais uma cirurgia plástica. Ainda com os curativos, a perua desembacará em Vila dos Ventos nas cenas que serão exibidas a partir desta quinta (8).

Zuleika (Gisele Alves) levará um susto diante da figura sinistra. “A senhora foi atropelada?”, questionará a faxineira. “Fui. Pelo tempo. A idade me atropelou. Nicole [Cinara Leal], pegue a mala. Você não vai querer que a pobrezinha empurre toda essa bagagem sozinha, não é? Ela não está acostumada”, ordenará a mãe do antagonista de Igor Rickli.

A confusão chamará a atenção do bisavô de Samuca (Vitor Figueiredo), que se espantará diante da visita inesperada. “Dionísio, você está péssimo. De que adianta continuar vivo e assim. Eu não poderia imaginar que você estivesse entrevado em uma cadeira de rodas. Sabe que isso me dá boas ideias?”, debochará a madame.

“O que essa mulher está fazendo aqui em casa com essa cara toda enfaixada? Isso é um disfarce? Está foragida do quê? Como não bastasse, ainda trouxe uma comparsa”, bufará o ancião, que deixará bem claro o seu preconceito ao bater os olhos em Nicole –uma mulher negra.

Guiomar (Claudia Netto) banca a múmia

Ataque do coração

Guiomar ainda abrirá a sua bolsa e jogará uma série de boletos no colo do vilão de Sérgio Mamberti. “Trate de fazer o depósito ainda hoje. Os valores estão todos aí, tudo especificado. Os atrasados da Nicole, a nossa viagem de helicóptero, a conta do hospital. O que aconteceu? Por que parou de pagar a minha mesada? Ficou senil completamente?”, disparará a intrusa.

O milionário começará a suar frio e a desabotoar a roupa. “Zuleika, o vovozinho não está passando bem, não”, notará a personagem de Cinara Leal. “Meu Deus, o que eu faço?”, dirá a empregada em completo desespero.

“Comece carregando as minhas malas para a suíte de hóspedes. A decoração mudou? Espero que sim. Não se preocupe, meu amor. Nicole, ajude a bonitinha que Dionísio não vai morrer, não. Infelizmente”, arrematará.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

