Direita x Esquerda: Veja a origem dos termos políticos

Atualmente, ambos os termos direita e esquerda, fazem parte do debate político, carregando muita polêmica e discussão.

Surgem rotineiramente utilizados no meio político, jornalístico, nas redes sociais, entre outros.

Visando proporcionar melhor entendimento sobre as duas nomenclaturas, abordaremos as origens de ambas. Acompanhe!

Direita e Esquerda – Origem dos termos

Ambos os termos, são originários da Revolução Francesa em 1789. O movimento ficou conhecido pela entrada da burguesia e dos trabalhadores no âmbito do poder político.

Esses grupos ficaram conhecidos por formar o Terceiro Estado do antigo regime absolutista que sempre vencia uma disputa constitucional sobre o Clero e a Nobreza que representavam as outras esferas do Estado.

Por conseguinte, o Terceiro Estado, buscando a dissolução do antigo regime, convoca uma Assembleia Constituinte, visando a elaboração de uma nova Constituição para a França que atendesse os desejos do povo.

Dessa maneira, do lado direito de onde realizou-se a Constituinte, ficaram os girondinos, considerados mais moderados, além de possuir boa conciliação com a nobreza e a alta burguesia.

Já do lado esquerdo encontravam-se os jacobinos, que lutavam pelos direitos dos trabalhadores urbanos e camponeses, além de terem se aliado à baixa burguesia. C exaltados e radicais, pois faziam oposição aos clero, nobreza e a alta burguesia.

Por conseguinte, através da oposição entre o grupo esquerdo (radical) e o grupo direito (moderado) nasceram as nomenclaturas usadas até os dias de hoje.

Ideologia política

A Revolução Francesa pode ser encarada como um movimento com ideologia progressista influenciada pelo iluminismo francês.

Ambos lados no contexto da Revolução Francesa estavam influenciados pelo progressismo, que visava um futuro próspero no progresso e transformação social e político.

Em contrapartida, pensadores e políticos da época, criticavam duramente a Revolução Francesa. Como foi o caso do filósofo Edmund Burke (1729 – 1797).

Ele afirmava que os envolvidos com a revolução, haviam deixado de lado exemplos antigos e tradicionais que pautavam a política.

O filósofo defendia que se mantivesse alguns princípios tradicionais como a defesa da ordem moral, tradições dos valores religiosos, prudência, entre outros. Protegendo-se contra o terror e a barbárie, proporcionados quando os jacobinos chegaram ao poder.

A saber, o filósofo é considerado o pioneiro do conservadorismo político moderno. É importante ressaltar que a expressão “direita” nasceu em uma conjuntura revolucionária e acabou sendo aplicada em uma postura conservadora oriundas dos ideais defendidos por Burke.

Em contrapartida, a utilização da expressão “esquerda” começou a se relacionar diretamente ao progressismo, com tendências radicais ou não.

A partir daí, surgiram diversos debates políticos polêmicos acerca dos termos entre pessoas de viés ideológicos opostos. Contudo, essa discussão vai muito além, precisando aprofundar os conhecimentos em outros assuntos como: Comunismo, Liberalismo, Capitalismo, Fascismo, Anarquismo, entre outros.

