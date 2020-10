Direito: 5 séries da área para estudantes e profissionais

Está pensando em seguir carreira no Direito ou já ingressou na área? O curso, um dos mais procurados do Brasil, forma profissionais responsáveis a aplicar as normas jurídicas vigentes em um país, buscando a organização e ordem em uma sociedade.

Selecionamos algumas séries que irão te ajudar a seguir em frente na profissão, veja!

How to Get Away With Murder – Como Defender um Assassino

A trama conta a história de cinco estudantes de direito que são aprovados em um processo de estágio para trabalhar para a renomada professora de Direito Penal Annalise Keating.

A série mostra as ações dos alunos e estagiários da doutora, que tentam impressioná-la a todo custo, algumas vezes passando dos limites da lei.

Suits

Conta a história do jovem Mike Ross, que não finalizou os estudos de Direito, entretanto, conseguiu um emprego no escritório do renomado advogado de Manhattan Harvey Specter.

Além disso, demonstra-se como é o dia-a-dia em um escritório de advocacia. Ademais, os espectadores e fãs adoram as cenas de estratégias usadas para ganhar causas,

Better Call Saul

A saber, a série nasceu por conta da premiada série Breaking Bad, na qual o advogado Saul Goodman advoga a favor dos criminosos e protagonistas Walter White e Jesse Pinkman.

Em Better Call Saul, o advogado sofre um monte percalços para se firmar na profissão.

conseguindo somente quando ultrapassa os limites da lei e arrumando diversos trambiques, mostrando um outro lado do negócio.

American Crime Story – O Povo Contra O.J. Simpson

A série baseia-se em uma história real e apresenta o caso do ex-jogador de futebol americano O.J Simpson.



O atleta foi acusado de matar a ex-esposa e um amigo dela. O seriado entra de cabeça no mundo dos advogados, demonstrando os dois lados. Mostra uma série de métodos da advocacia que buscam passar credibilidade ao júri.

Boston Legal

A trama mostra o cotidiano de um grande escritório de advocacia de Boston nos EUA, que representa diversos casos que envolvem muito dinheiro.

A série, demonstra métodos eticamente não ideais para ganhar processos, além de mostrar o ambiente de trabalho de alta competitividade, que muitas vezes pode ser um tanto tóxico.

Vale dizer que o seriado aborda assuntos polêmicos, apresentando uma série de debates em torno de assuntos envolventes.

E então, você já assistiu alguma dessas séries?

