Diretor do Barcelona descarta negociação com o Manchester United por Dembélé: ‘Contamos com ele’

No que depender do Barcelona, o atacante Ousmane Dembélé não defenderá o Manchester United. O clube inglês busca um jogador de lado de campo, já que encontra dificuldades para acertar com Sancho, mas o clube blaugrana fará jogo duro. Ao menos é o que garante Ramón Planes, diretor do Barça.

– Não há nenhuma negociação com o Manchester United por Dembélé. É um jogador com quem contamos. Como disse Koeman, esperamos poder desfrutar de seu futebol e estamos convencidos de que fará um grande ano com a gente – disse Planes, durante a apresentação de Dest, nesta sexta-feira.

Tanto o Manchester United, que busca um atacante, como o Barcelona, que está atrás de um centroavante e um zagueiro, têm até a próxima segunda-feira para contratar novos atletas. A janela de transferências se encerra no dia 5.