Diretor do Palmeiras confirma interesse do Botafogo, mas fala em ‘recuperar’ Gustavo Scarpa

Interessado em contratar Gustavo Scarpa, o Botafogo chegou a consultar o Palmeiras por um empréstimo. No entanto, de acordo com Anderson Barros, diretor de futebol do clube alviverde, o modelo proposto pelo time do Rio de Janeiro não interessou, e a ideia é tratar de recuperar o futebol do meia.

“O Botafogo fez uma consulta, mas nada além disso”, disse o diretor de futebol alviverde, Anderson Barros, ao Sportv, negando eventual proposta oficial do time alvinegro.

“É muito complicado dar continuidade a essa condição de empréstimo dele agora para o Botafogo”, completou.

Scarpa não foi nem sequer relacionado para o recente jogo contra o Bolívar e disputou apenas 12 das 34 partidas do Palmeiras em 2020, somente duas como titular, com um gol.

Os números contrastam com os do ano passado, quando o meia balançou as redes 13 vezes em um total de 47 exibições.

Gustavo Scarpa durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

“O atleta hoje busca espaço. Tem consciência disso e estará relacionado para o jogo de amanhã. Outros clubes tiveram interesse, além do Botafogo. Mas o Palmeiras entende que, para liberar um jogador desse nível, a condição precisa ser extremamente positiva. A gente busca ainda a recuperação, pela qualidade que ele tem”, disse Barros.

Em 2020, o Palmeiras negociou a saída de Scarpa com Almeria e Al-Nassr, mas as tratativas não avançaram.

Conforme adiantou Anderson Barros, o meia será relacionado para o jogo contra o Ceará, marcado para as 19h (de Brasília) deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

“O Scarpa foi um atleta que mereceu um reconhecimento do clube no passado. Ele também tem consciência de que precisa entregar mais, como todos os outros jogadores. Há uma cobrança do clube, da comissão técnica, do Vanderlei. É um processo natural para tirar o máximo dos atletas”, disse Barros.