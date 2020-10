Dirigente do Botafogo avalia Kelvin: ‘Se der errado, é metade do preço do Fernando, então não tem problema’

O Botafogo teve mais um áudio vazado de dirigente. Nesta sexta-feira, foi a vez de Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol e VP Comercial e Marketing, ter uma mensagem espalhada pela internet.

O dirigente avaliou a contratação de Kelvin, que está por detalhes de ser anunciado como a 21ª contratação do Botafogo na temporada. Na visão de Rotenberg, o atacante, que chega a um custo baixo, não será um problema se não tiver uma boa performance.

– O Kelvin é uma aposta baratíssima. Se der certo, é um achado. Se der errado, é metade do preço do Fernando, lateral-direito. Então, não tem muito problema. Estamos vendo um outro volante. Porque tem a possibilidade de o Honda jogar de meia o tempo todo e aí podemos trazer outro volante. É mais fácil conseguir volante do que meia, meia bom. Agora, tinha que ter um plano B, né? – indagou.

Fernando foi um jogador desligado no fim do mês passado. Rotenberg ainda externou que o Botafogo busca um volante no mercado e, desta forma, Keisuke Honda pode jogar mais avançado no time. Com Paulo Autuori, o japonês era frequentemente utilizado como um jogador na primeira linha de meio-campo.