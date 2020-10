Dirigente do Grêmio descarta saída de Pepê em 2020

O Grêmio ainda tenta se adaptar à saída de Everton Cebolinha e já convive com o fantasma de perder outra peça fundamental do elenco, o meia Pepê. Cogitado no Porto, de Portugal, o jogador deixou a torcida ainda mais preocupada com uma postagem nas redes sociais neste sábado, logo após o clássico contra o Internacional.

Pepê postou uma foto com a mensagem The last dance (a última dança, em inglês), dando a entender um tom de despedida. Rapidamente, a diretoria do Grêmio tenta apagar esse incêndio, descartando a saída do atleta.

“O Pepê é muito brincalhão. Quem conhece sabe que ele é assim.”, comentou Cláudio Oderich, vice-presidente gremista, em entrevista à Rádio Bandeirantes RS neste domingo.

“O Porto não vai levar o Pepê. O presidente já falou. O Grêmio precisava fazer uma grande venda e já fez com o Everton. Contamos muito com o Pepê esse ano. Ele não sai”, emendou o dirigente.

Cláudio Oderich ainda fez uma comparação de Pepê com o próprio Everton Cebolinha, citando uma grande qualidade do atual jogador gremista. “Arrisco a dizer que o Pepê é mais efetivo em termos de conclusão que o Cebolinha. Fico muito feliz com a fábrica de jogadores que o Grêmio tem na base”, disse.