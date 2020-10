Disney+: série sobre Obi-Wan Kenobi deve começar produção em março de 2021

Mais uma série do universo Star Wars está prestes a começar as filmagens. De acordo com o ator Ewan McGregor, o live-action focado em Obi-Wan Kenobi, desenvolvido para o serviço de streaming Disney+, deve começar as gravações em março de 2021.

A informação foi dada por McGregor durante sua participação no programa The Graham Norton Show. O ator já é conhecido pelos fãs de Star Wars, afinal, ele interpretou a versão jovem de Obi-Wan Kenobi durante a trilogia original da saga.

A versão mais velha do personagem ganhou vida pelo ator Alec Guinness, que serve como uma inspiração para McGregor durante a construção de Obi-Wan para a nova série do Disney+.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Mais detalhes sobre a produção

A nova série do serviço de streaming será situada entre os acontecimentos de Uma Nova Esperança, de 1977, e A Vingança dos Sith, de 2005. A história de Obi-Wan Kenobi é mostrada nos filmes de maneira superficial, por isso, a série deve retratar o processo que o levou de Mestre Jedi para eremita.

A série será dirigida por Deborah Chow, mesma responsável pela aclamada The Mandalorian, e estrelada por Ewan McGregor. Mais informações, como o título oficial da série e uma data de estreia certa, devem ser anunciadas em breve.