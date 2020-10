Dispensada do SBT, Lívia Andrade diz que está ‘livre, leve e solta’ · .

Lívia Andrade rompeu o silêncio e se pronunciou sobre a sua demissão do SBT. Queridinha de Silvio Santos, a apresentadora publicou um texto curto na noite desta quarta-feira (7) no Instagram para dizer que quer fazer “algo bonito” nos próximos projetos. Além disso, ela afirmou que agora está “livre, leve e solta”.

“Olha lá a fila andando. Quero fazer algo bonito, assim como foi a minha história no SBT ao longo desses anos todos! Depois de algumas conversas, hoje decidimos em comum acordo não renovar o meu contrato. Não preparei nada especial ainda e nem sei se é a minha cara fazer, então vamos ver se posto algo melhor depois. Agora estou livre, leve e solta.”, escreveu.

Também foram demitidos os apresentadores Leão Lobo e Mamma Bruschetta. A ordem foi cortar toda a turma do antigo Fofocalizando que não estava no ar. Mara Maravilha foi a única salva, a pedido de Silvio Santos.

A dispensa, no entanto, tem caráter temporário. A ideia da emissora é que o Fofocalizando volte a ser produzido assim que acabar a pandemia e retome seu antigo formato, apostando nas fofocas do mundo dos famosos.

Lívia falou sobre a possibilidade de retornar à emissora, onde também participava do Jogos dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos, que tem sido reprisado desde o começo da pandemia do novo coronavírus.

“Para os meus fãs, eu peço calma. Nós decidimos que não seria interessante neste momento continuar presa ao SBT sem estar no ar. Pode ser que no ano o Jogo dos Pontinhos volte a ser gravado”, disse ela nos Stories.

Lívia foi uma funcionária curinga do SBT durante anos. Começou em 2004 participando de esquetes em A Praça É Nossa, conquistou papéis em novelas, esteve ao lado de Silvio Santos em seus programas dominicais e foi alçada ao posto de apresentadora no auge do Fofocalizando.

Veja a publicação de Lívia Andrade no Instagram: