Diversas oportunidades na área de saúde

As vagas de emprego na Unimed são destinadas aos profissionais dos estados de Ceará, Minas Gerais e São Paulo. São diversas áreas de atuação, como departamento de recursos humanos, saúde, vendas e outros. Também há a opção para o banco de talentos da empresa. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego na Unimed: Diversas oportunidades

O maior sistema de cooperativas de saúde do mundo está com vagas abertas. A Unimed possui, ao todo, 344 cooperativas e 116 mil médicos cooperados. Também conta com mais de dois mil hospitais credenciados, com 119 hospitais próprios em todo o Brasil.

Vagas

Alguns dos cargos disponíveis são para atuar nas seguintes áreas:

Analista de Comunicação e Marketing

Atendente Colhedor

Analista de T.I

Consultor de Vendas

Enfermeiro

Farmacêutico Clínico

Fonoaudiólogo

Ortopedista

Supervisor de Recrutamento e Seleção

Telefonista

Não foram divulgadas nenhuma informação sobre a remuneração das vagas. Mas a Unimed informou que, além do salário, os colaboradores da empresa também vão receber benefícios adicionais.

Os interessados em participar do processo seletivo devem procurar a vaga de interesse no site do recrutamento, de acordo com a localidade. Em seguida, basta realizar o cadastramento, fornecendo os dados necessários.

Os candidatos que residem em Fortaleza podem encaminhar o currículo no site da empresa.

