Djokovic amplia vantagem para Nadal e fechará o ano no topo

As notícias não são tão ruins para Novak Djokovic neste domingo onde foi dominado por Rafael Nadal. No ranking ele somou pontos e ampliou a vantagem para o espanhol e de quebra garantiu o topo até a temporada de 2021.

Djokovic pulou para 11.740 pontos contra 9.850 do espanhol. Nole somou 1200 da final e defendia 720 da semifinal e ampliou em 480 a vantagem ao espanhol que não somou por defender o caneco de 2019. A vantagem de 1890 pontos não é suficiente para Nadal ultrapassá-lo. O espanhol, se jogar até o final da temporada, poderá somar 1.100 no ATP World Finals (defende 400) e mais 640 do Masters 1000 de Paris, na França (defende 360 da semifinal), podendo chegar somente até 11.590. Dominic Thiem se manteve com os 9.125 pontos e defende 800 do ATP Finals (fez final), 500 de Viena e 90 de Paris e só poderia somar ao todo 1.610 podendo chegar aos 10.735.

Djokovic só será ameaçado no Australian Open por Nadal se o espanhol jogar neste fim de ano e for bem nestas competições. Thiem defende a decisão do Aberto da Austrália.

Roger Federer manteve a quarta posição no ranking seguido mais de perto pelo grego Stefanos Tsitsipas que ganhou um posto. O suíço tem 6.630 contra 5.925 do grego que deixou o russo Daniil Medvedev no sexto posto. Alexander Zverev é o sétimo e agora o argentino Diego Schwartzman é o oitavo, pela primeira vez no grupo dos dez melhores. O italiano Mateo Berrettini é o nono e o russo Andrey Rublev estreia no top 10 com o 10º lugar. Pablo Carreño Busta subiu três e é o 15º. Quadrifinalista de Roland Garros, o italiano Jannik Sinner subiu 29 e é o 46º colocado.