Djokovic confirma presença no torneio de Viena

Número 1 do mundo, Novak Djokovic não quer saber de descanso e confirmou presença, nesta segunda-feira, no ATP 500 de Viena, na Áustria, torneio no piso duro e coberto que será jogado a partir do dia 26 de outubro.

O torneio terá a presença de sete jogadores dos top 10 só com ausências de Rafael Nadal, Roger Federer (machucado) e Alexander Zverev.

Djokovic ganhou um convite oferecido pela organização e vai tentar somar mais 500 pontos no ranking na busca por ser o número 1 no meio de março que o daria o maior número de semanas no topo superando Roger Federer. Ele já tem garantida a liderança até o fim do Australian Open.

Depois de Viena, Djokovic jogará o Masters 1000 de Paris, na França, e o ATP World Finals.

Será a primeira vez do sérvio em Viena desde 2007 onde foi o campeão derrotando Stan Wawrinka na final.