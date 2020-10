Djokovic destaca mental e físico para vitória no 5º set

Logo após vencer a dramática semifinal de Roland Garros diante do grego Stefanos Tsitsipas em cinco sets e 3h57 de partida, o sérvio Novak Djokovic concedeu entrevista aos canais Eurosport e revelou que força mental e estado físico foram cruciais.

A austríaca ex-top 7 e apresentadora do canal, Barbara Schett questionou o sérvio sobre “como saiu do apuro imposto por Tsitsipas” e o sérvio revelou: “Eu gostei como eu compus minhas forças mentais. Perdi o terceiro e quarto sets, mas eu senti que poderia vencer, senti que estava controlando os pontos da linha de base. Isso me ajudou”.

O sérvio, que conseguiu controlar melhor os momentos importantes da partida nos dois primeiros sets, considerou: “Neste nível, qualquer coisa pode mudar muito o jogo, há muito o que fazer. Ele estava jogando muito bem, sacando muito bem, ele teve inúmeros breakpoints. E eu joguei bem, mesmo assim, no 5/3 do terceiro set, 4/4 do quarto, mas ele foi melhor”.

O ponto chave para a partida foi no momento em que estava em desvantagem no placar: “Ao fim do quarto set, eu percebi que estava melhor fisicamente ele e isso me ajudou a ir pra cima no quinto”.

Djokovic ainda reconheceu que a partida o desgastou fisicamente, mas ressaltou que “há tempo para uma plena recuperação” física antes da grande final no domingo.

Em quadra, em bom francês, Djokovic se dirigiu a torcida, que em mais um dia frio, permaneceu após as 22h locais para apoiar os jogadores. “Estou muito feliz de poder voltar à final aqui. Obrigado pelo apoio e torcida”, direcionou o sérvio.