Djokovic evita falar de lesão e explica a virada contra Carreño em Paris

Após vencer de virada o espanhol Pablo Carreño Busta e se garantir pela 10ª vez na carreira na semifinal de Roland garros, o sérvio Novak Djokovic concedeu uma entrevista ao canal Eurosports e evitou falar da lesão no pescoço que marcou a partida.

Logo após a partida, Djokovic concedeu entrevista a ex-top 7 Barbara Schett e ao ex-top 7 Tim Henman e evitou falar da lesão que sentiu em quadra: “Meu pescoço não estava bom. Meu pescoço e mais algumas coisas, mas eu prefiro não falar disso em detalhes”, ponderou o sérvio que ao fim do primeiro set foi registrado pelas câmeras em quadra batendo em seu bíceps para soltar a musculatura (vídeo abaixo).

“Ele [Carreño] foi o melhor jogador por um set e meio, não peguei a bola cedo, ele fez todos os golpes. Não me senti bem por cerca de uma hora. Encontrei o ritmo no meio do segundo set – Eu estava enfrentando break points em 2/2, mas depois ganhei cerca de sete ou oito games seguidos”, completou o tenista.

“Este tipo de jogo é decidido em alguns pontos aqui e ali. Estou muito contente por ter conseguido aguentar mentalmente”, resume.

“É preciso ter paciência durante partidas como essa, mas ao mesmo tempo ser reativo, isso é o que me faltou por um set e meio. Não tive aquele golpe antecipado na bola, fui bastante neutro e ele foi fazendo o jogo dele”, seguiu analisando a partida. “Então, eu intensifiquei. Era mais fácil jogar em uma das pontas da quadra, na verdade, vento a favor, mais fácil no saque e mais fácil de acertar na parte de trás da quadra”, revelou o sérvio.

“Até a última jogada, você não sabia realmente quem iria levar esta partida, então estou muito feliz por superar um grande desafio como este”, finalizou.

