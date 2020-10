Djokovic sente dores, mas espanta fantasma e faz semi em Paris

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, superou as dores no pescoço, bateu o espanhol Pablo Carreño Busta, contra quem jogava quando foi desclassificado do US Open e está de volta à semifinal de Roland Garros, onde encara Stefanos Tsitsipas.

Djokovic precisou de 3h13 para fechar o placar em 4/6 6/2 6/3 6/4 tendo convertido dois aces contra dois de Carreño, que cometeu três duplas-faltas contra cinco de Djokovic, que disparou 53 bolas vencedoras contra 42 do espanhol, que cometeu 29 erros não-forçados contra 41 do sérvio.

Na semifinal, Novak Djokovic encara o grego Stefanos Tsitsipas que bateu o russo Andrey Rublev em 7/5 6/2 6/3.

Djokovic e Tsitsipas se enfrentaram cinco vezes no circuito profissional e o sérvio venceu o único duelo entre eles no saibro, final do Masters de Madri 2019 e o último duelo, pela final do ATP de Dubai.

O jogo

Aparentando dificuldades para sacar, Djokovic teve dificuldades de encaixar seu primeiro serviço, acabou quebrado no quinto game e pediu atendimento fisioterápico para a região do pescoço e ombro. Carreño, manteve o foco, abriu 4/2, mas cometeu erros e viu o sérvio devolver a quebra no oitavo game, mas não confirmá-la. Daí, Carreño trabalhou dentro de quadra e fechou o primeiro set.

Na virada de sets, Djokovic voltou a ser atendido , buscou definir pontos curtos e precisou salvar dois breakpoints no terceiro game, para quebrar o saque em erro do espanhol e seguiu sustentando seus games de saque, abriu 4/1 salvando novo breakpoint e contou com desconcentração de Carreño, que errou forehand na linha e perdeu o set em nova quebra.

Na terceira etapa, Djokovic forçou bolas cruzadas, entrou em quadra e abriu 3/0 com quebra no segundo game. Carreño não se rendeu, trabalhou bolas anguladas, devolveu a quebra no quinto game, empatou a disputa, mas trabalhou mal seu primeiro serviço no oitavo game e com duas passadas do sérvio foi quebrado e viu o rival sacar ara virar a parcial.

No quarto set, Djokovic tentou pressionar já no terceiro game, forçou o espanhol a salvar quatro breakpoints e insistiu, até quebrar o saque do espanhol no sétimo game, voltou a pressionar o espanhol, que salvou novos três breakpoints e sacou firme para a partida.