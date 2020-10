Djokovic vai às quartas em Roland Garros

Número 1 do mundo, Novak Djokovic segue sólido e , nesta segunda-feira se classificou para as quartas de final do Grande Slam do saibro sem perder sets. Foi sua 35ª vitória em 36 jogos na temporada de 2020.

O sérvio superou o russo Karen Khachanov, 16o. do mundo, por 3 sets a 0 com parciais de 6/4 6/3 6/3 após 2h23min de duração na quadra Philippe Chatrier coberta mais uma vez por conta das chuvas na capital francesa.

Djokovic espera pelo espanhol Pablo Carreño, 18 do mundo, ou o surpreendente qualifier alemão Daniel Altmaier, 186º colocado.

Contra Carreño veio a única derrota do ano no US Open que na verdade foi a sua desclassificação por acertar uma bolada na juíza de linha nas oitavas de final em Nova York.

Djokovic soma 928 vitórias no circuito sendo 72 no Aberto da Françae 294 em Slams. Ele conquistou Roland Garros em 2016 e tem vices em 2012, 2014 e 2015.

Na partida desta segunda, Djokovic teve três sets difíceis. Conseguiu quebra e teve 5/3 no primeiro set, foi quebrado, mas com dupla-falta do russo fechou por 6/4. No segundo um pouco mais de tranquilidade confirmando a vantagem. Abriu 2/0 no terceiro set, permitiu o empate e viu Khachanov ter chance de quebrar no sexto game. Nole se salvou e quebrou com direita fora do russo para fechar o jogo pouco depois.