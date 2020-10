Doação de sangue em Penedo que aconteceria nesta quinta (22) foi cancelada

A Prefeitura de Penedo, através de suas redes sociais, divulgou no início desta noite de quarta-feira, que, em virtude de um problema técnico com o ônibus operacional do HEMOAR, a doação de sangue que iria acontecer nesta quinta-feira, 22 de outubro, a partir das 08h na Pça. Comendador Peixoto, em frente ao Kibarato, foi cancelada.

Outra data posterior deverá ser divulgada em breve para que penedenses possam ajudar pessoas que estão necessitando de vários tipos de sangue no estado.

Confira o post oficial da Prefeitura de Penedo: