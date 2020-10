Documentário sobre a temporada do Tottenham chega nesta sexta-feira (2)

A temporada 2019-2020 dos Spurs acabou há alguns meses, porém, os fãs brasileiros vão poder relembrar momentos importantes e ver imagens jamais exibidas antes do clube inglês. “All or Nothing: Tottenham Hotspur” (Tudo ou Nada, em tradução livre) chega ao país nesta sexta-feira (2).

Com nove episódios, o documentário do Prime Video vai oferecer ao apaixonado pelo futebol acesso sem precedentes a um dos maiores clubes da Europa. O foco da narrativa é sobre José Mourinho e sua inesperada chegada ao norte de Londres após a demissão de Mauricio Pocchetino.

O espectador vai acompanhar preleções, decisões e os pensamentos do técnico português ao longo de um ano conturbado para o Tottenham, que sofreu no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões. Além disso, o programa vai mostrar a rotina dos jogadores e como eles encararam a pandemia do coronavírus.

Os londrinos são a terceira equipe futebolística a ostentar o selo esportivo desse serviço de streaming. Ao todo, dez agremiações esportivas já participaram dessa série, sendo seis de futebol americano e uma de rugby.