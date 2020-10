Documentários importantes para quem vai prestar vestibular

Os documentários são de grande valia para aumentar o repertório sociocultural de qualquer um. Nesse sentido, eles são ainda mais importantes para quem vai prestar o Enem, algum vestibular ou concurso.

Além de proporcionar distração e momentos de lazer, os filmes documentais sempre trazem diversas informações quanto a temas da sociedade que são de grande relevância para os exames, pois estes exigem conhecimentos amplos sobre diversas áreas e temas da atualidade e da história.

Muitos documentários trazem datas, fatos históricos, relatos de pessoas que vivenciaram a história etc. Nesse sentido, são uma excelente fonte de conhecimento e ilustram esse conhecimento com imagens que podem ser encenadas ou reais. Veja nossa seleção abaixo!

Ilha das Flores (1989)

Em primeiro lugar, apresentamos um filme que traz diversas críticas quanto ao desperdício e ao descarte de alimentos em um lixão chamado “Ilha das Flores”, que dá nome à obra. O documentário mostra todo o processo de produção dos alimentos até o seu descarte. Assim, o filme traz críticas sobre como se dá esse processo no capitalismo, que realça as desigualdades sociais.

Brasil, uma história inconveniente (2000)

A segunda dica, por sua vez, retrata a história da escravidão dos negros no Brasil. Desse modo, o documentário traça um percurso desde a chegada dos portugueses no território até o fim da escravidão. Além de mostrar o porquê de o Brasil ser o último país a abolir a escravidão, o filme traz diversos dados sobre os negros escravizados aqui.

Quebrando o Tabu (2011)

Em Quebrando o Tabu a questão em debate é a das drogas. A ideia desse filme documental é de entender melhor a relação da sociedade com o uso das drogas em todo o mundo. Assim, o longa traz debates sobre as políticas contra as drogas e as possíveis soluções para o problema.

O veneno está na mesa (2011)

Essa obra tem quase dez anos, mas assim como o documentário anterior, continua sendo atual por conta do tema que aborda: o uso demasiado de agrotóxicos na agricultura, principalmente no Brasil. O documentário traz, então, reflexões sobre o assunto e diversas entrevistas com especialistas da área.

A 13ª Emenda (2016)

Por fim, apresentamos um documentário no qual se levanta a discussão sobre uma brecha na lei que proíbe a escravidão, exceto em caso de condenação. O filme debate essa brecha para a continuidade do trabalho forçado e mostra as consequências dessa lei para a população negra dos Estados Unidos.

