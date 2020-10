Doente, Juliano Laham deixa a Dança dos Famosos para fazer cirurgia · .

Fausto Silva surpreendeu o público ao anunciar que a Dança dos Famosos 2020 tem um novo desfalque a partir deste domingo (11). O ator Juliano Laham vai deixar o quadro do Domingão do Faustão porque está doente. Ele apareceu em um vídeo na atração para falar que tem feocromocitoma e vai se preparar fazer uma cirurgia.

“Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma. Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia”, relatou o ator.

“Conto com as orações de vocês, o carinho. Quero aproveitar pra agradecer imensamente a você, Faustão, e toda sua equipe que tem cuidado de mim com muito carinho e amor. É isso! Logo, logo estarei aí de volta pra dar muita risada”, declarou o ex-participante.

Uma endocrinologista explicou o que o galã tem. “É um tumor benigno, mas tem capacidade de produzir substâncias que em doses muito altas no sangue podem estimular todo o sistema cardiovascular. Podem trazer quadros de hipertensão, arritmia, taquicardia… Uma série de alterações ligadas ao coração e aos vasos sanguíneos, e também alterações neurológicas”, disse a médica Isabelle Bussade em um vídeo publicado pelo site oficial do programa.

Ela tem doutorado em Endocrinologia e é professora de pós-graduação em Clínica Médica da PUC (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).

O galã foi o último competidor anunciado, já substituiu Henri Castelli, que deixou a competição por conta de uma lesão no tornozelo. Na época, ele foi considerado uma zebra, já que todo mundo esperava que o cantor Vitão se juntasse ao time masculino e participasse do quadro ao lado da bailarina Nathália Zanin.

O protagonista de Flor do Caribe foi o primeiro a desfalcar a produção que está sendo realizada durante a pandemia de coronavírus (Covid-19) e enfrenta uma série de desafios em sua realização.

Laham ficou conhecido do grande público por interpretar um libanês em uma “pegadinha” do Big Brother Brasil 16 (2016) e chegou a se envolver com a campeã Munik Nunes durante o confinamento. Ele também atuou em Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2017) e Orgulho & Paixão (2018).

Confira o vídeo com o anúncio do Domingão do Faustão: