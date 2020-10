Dokovic pode ser o 3º da história a vencer todos os Slams ao menos duas vezes

Novak Djokovic está de volta à final de Roland Garros quatro anos depois de sua única conquista no torneio em 2016 e diante de Rafael Nadal buscará ser o primeiro homem em 51 anos a conquistar os quatro torneios do Grand Slam ao menos duas vezes cada.

Roland Garros será a 27ª final de Grand Slam de Djokovic, que busca seu 18º título e com ele escrever seu nome em um outro capítulo da história do tênis ao se tornar o terceiro da história a vencer cada um dos torneios do Grand Slam ao menos duas vezes.

O último tenista a alcançar este feito foi o australiano Rod Laver, em 1969. Laver fechou o chamado “Grand Slam” pela primeira vez em 1962 e repetiu o feito em 1969. O australiano é o único da história a vencer os quatro Grand Slams numa mesma temporada e fez isso nas duas ocasiões.

O outro tenista que venceu os quatro Majors ao menos duas vezes cada na carreira, foi o australiano Roy Emerson fechou seu primeiro “Grand Slam” em 1964 e repetiu o feito em 1967, mas sem vencer os quatro torneios no mesmo ano.