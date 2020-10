Dom Rafael dá pista sobre passado podre de Duque; saiba qual · .

Alberto (Igor Rickli) irá à Guatemala pedir a ajuda de dom Rafael (César Troncoso) para se livrar de Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. Na casa do criminoso, o empresário conseguirá pistas do passado obscuro de Duque (Jean Pierre Noher) na novela das seis da Globo.

O marido de Ester (Grazi Massafera) vai propor a dom Rafael um pacto para eliminar o rival de vez de sua vida. Ele trocará o assassinato do piloto pela cabeça de Duque. Sem saber que o fugitivo está no Brasil, o pai de Cristal (Moro Anghileri) se interessará pelo acordo.

“Dom Rafael, eu fiquei um tanto quanto curioso com essa figura, esse tal Duque de Challans. Como é que o senhor conseguiu manter um nobre de sangue azul na sua prisão?”, perguntará Alberto.

O bandido achará graça na pergunta e dará risada. “Duque de quê? De Challans? Sangue azul? Essa é muito boa! De Duque aquele não tem nada, é um falsário”, disparará o bandido.

Surpreso com a revelação, Alberto se mostrará curioso sobre a história do homem. “Falsário? E qual é o nome verdadeiro dele?”, questionará o empresário. “Ah, pode escolher. Em cada país, ele falsificava uma nova identidade. E assim foi levando a vida no bem-bom”, contará o marido de Amaro (Martha Nieto).

“Até que tentou me enganar, como seu amigo com os cristais de sal. E teve o que merecia”, explicará dom Rafael. “Quem diria? Duque um falsário!”, vai se admirará o marido de Ester.

“Ele é um cidadão do mundo, não um nobre. Por isso, eu pensei que tivesse fugido para a Europa. Eu não sabia que continuava com o brasileiro”, falará dom Rafael.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.