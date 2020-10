Dome destaca estratégia para vencer e lembra período fora: ‘Não assisti à Netflix, assisti aos jogos do Flamengo’

O Flamengo chegou à sétima vitória no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Sport, por 3 a 0. O triunfo deixou o time de Domènec Torrent ainda mais próximo do topo, agora com 13 partidas realizadas. E o técnico do Rubro-Negro carioca vibrou com a fase de ascensão na tabela.

Em entrevista coletiva, logo após o jogo no Maracanã, Dome destacou o empenho da garotada nas últimas rodadas, o suporte da diretoria e da comissão técnica para que os contratempos fossem amenizados e, já no fim de sua fala, deu uma declaração curiosa a respeito do tempo em que ficou em casa, se recuperando da Covid-19 – esteve ausente dos jogos contra Palmeiras, Independiente Del Valle e Athletico-PR:

– Sempre fiquei em contato, tinha todas as informações. Assisti todos os treinos. Eu fazia o time. Falava de três a quatro horas com eles (assistentes) por dia. Somos um time. Eu decido porque sou o técnico, mas sempre falamos. Quando tenho dúvidas, falo. Em casa, não assisti à Netflix (serviço de streaming), não assisti a filmes, assisti aos jogos e aos treinos do Flamengo.

Sobre a partida, na qual o Fla marcou todos os gols da vitória na segunda etapa, o catalão destacou a mudança de estratégia para superar o Leão:

– Falamos que teríamos que jogar pelos lados. No primeiro tempo jogávamos muito lentamente e jogamos por dentro. Os espaços estavam por fora. Comentamos isso, que tínhamos que atacar muito mais rápido e por fora. Isso foi o que falamos no intervalo. Não ganhamos só porque falamos isso.

– Eu disse que precisávamos de tempo. Melhoramos fisicamente, jogamos melhor no segundo tempo do que no primeiro. Todos os times precisam disso. Não é como ligar e desligar a luz. Vamos trabalhar duro. Podemos e devemos jogar melhor – completou.

Torrent também frisou o protagonismo que jovens da base têm adquirido nas últimas rodadas, após surto de coronavírus no elenco (19 casos). O treinador ainda citou, nominalmente, Hugo Souza, Guilherme Bala, Natan, Otávio, Ramon e Gabriel Noga:

– Vão jogar novamente. Tenho confiança neles. O meu sonho é jogar com 50% de jogadores vindo da base. Para mim não importa a idade, se têm 18, 19 anos… Estou acostumado a trabalhar com jovens no Barcelona. Estão acostumados a competir e ganhar. Não vão jogar sempre, ninguém vai jogar sempre. Todos que entraram formam muito bem. O elenco jovem do Flamengo é muito bom.

Agora, o próximo jogo do Flamengo de Dome será neste sábado, contra o Vasco, pela 15ª rodada do Brasileiro, às 17h. O palco será São Januário.

Veja outros trechos da entrevista coletiva:

Gramado do Maracanã



– A melhoria ajuda muito. Quero agradecer o esforço que fizeram para mudar. Agora, nosso atletas podem jogar muito melhor. Estou muito agradecido. Antes, não podíamos jogar rápido. Estava ruim. Agora está muito melhor. A bola antes parecia um coelho, você não sabia para onde ia.

Clássico contra o Vasco



– Nada especial. Vamos analisar o adversário e ver como podemos fazer para jogar melhor. Se jogamos por dentro ou por fora. Hoje jogamos 45 ou 50 minutos bem, e no próximo jogo vamos tentar jogar 70 ou mais. Estaremos focados. Eu sei que é um derby, mas hoje é importante conquistar os três pontos. Vamos pensar daqui a duas horas em como vamos jogar contra o Vasco, sei que é importante. Vamos tentar jogar o melhor.