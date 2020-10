Dome destaca virada do Flamengo com ‘personalidade’ e dispara contra calendário: ‘Uma autêntica loucura’

O Flamengo alcançou uma vitória de virada diante do Vasco, neste sábado, em São Januário, por 2 a 1. Agora com 27 pontos e na cola do Atlético-MG, o time de Domènec Torrent acredita estar em ascensão no Campeonato Brasileiro. E o técnico catalão vibrou com o triunfo à base de “personalidade”.

– Estamos muito felizes que viramos o resultado com personalidade. Normalmente, quando você está perdendo, joga com bola longa ou muito direto. Mas no estilo de jogo brasileiro, tem que ter personalidade. Jogamos e conseguimos reverter o resultado. Com personalidade, o time vai melhorando pouco a pouco.

Além disso, Dome, ao responder acerca do cenário do próximo jogo, quando terá que escalar o time sem Diego Ribas (suspenso), Everton Ribeiro e Arrascaeta (convocados às suas respectivas seleções), foi contundente ao definir a sequência de partidas (são cinco jogos em 12 dias, por exemplo):

– É muito difícil, porque vamos ter cinco jogos em 12 dias. Já sabíamos que isso podia acontecer, mas vamos procurar fazer o melhor time para o próximo jogo. E não é importante só o próximo jogo, porque depois de dois dias vamos jogar de novo. Isso é uma autêntica loucura, autêntica loucura. Ninguém pode jogar bem duas vezes em 48 horas.

Dome se referiu aos jogos diante de Goiás, nesta terça-feira (o próximo compromisso), e Red Bull Bragantino, na quinta (17). Ambos serão no Maracanã – sendo que contra o Esmeraldino será um duelo atrasado, pela 11ª rodada.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Crescimento de produção no segundo tempo



– Os técnicos servem para isso. Quando você tem problemas e não joga muito bem, temos que ajustar algumas coisas. No intervalo, você tem mais informação do que antes do jogo. Quando jogamos com os laterais e os extremos na mesma linha, tivemos dificuldades. Ajustamos isso no intervalo.

Saída de Natan



– Falo muito com o departamento médico, especialmente com o Dr. Tannure. Durante a semana, percebemos que o Pedro e o Natan eram os mais cansados e tinham risco de lesão. O jogador sempre quer jogar, mas foi por precaução. O Léo entrou e jogou bem.

Importância do Gerson



– Quando você tem um jogador como o Gerson, que pode jogar em várias posições, significa que você tem um jogador muito completo. Já jogou como extremo-esquerdo contra o Barcelona (EQU) e como extremo-direito nos últimos dois jogos. Temos mais jogadores no elenco que podem fazer isso.

Paciência com Michael



– Temos que ter paciência com todos. Não é fácil jogar 20 minutos e jogar bem. O ritmo do jogo estava muito alto quando ele entrou. Temos que defender Michael também, porque ajudou o time. Talvez pudesse ter finalizado melhor, mas não é fácil para os atletas. No último jogo, ele jogou muito bem. Isso é um time. Não se trata de Michael, Pedro ou Vitinho.

Ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro e reforços



– Agora estamos focados no elenco que temos. Acho que temos jogadores muito importantes na base que podem jogar nessas posições. Não vamos contratar um jogador, se ele não for muito melhor do que os que já temos.