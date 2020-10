Dome discorda de repórter que disse que Flamengo não jogou bem contra o Goiás e dispara resposta irônica

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Flamengo, Domènec Torrent, não gostou de uma pergunta feita em sua coletiva de imprensa.

Em seu questionamento, um repórter disse que o Fla não teve boa atuação contra o lanterna da Série A, e perguntou o que a equipe deveria fazer para evitar passar tanto sufoco novamente.

De imediato, o treinador espanhol mostrou-se indignado com a análise.

“Quem perguntou isso?”, rebateu.

Ao ser informado do nome do jornalista, Domènec manteve o tom indignado.

“Ele fala que não jogamos bem? Não concordo com ele… 13 ocasiões de gol. 70% de posse de bola. Tivemos a bola. Criamos chances, jogamos pelos lados, dominamos o jogo… E não jogamos bem? Como temos que jogar? Não concordo…”, afirmou.

Depois, sua resposta se transformou em uma espécie de desabafo, com tom carregado de ironia.

“Não jogamos bem, OK… OK… Acho que, quando você (repórter) fica em casa, não sei se está mais tranquilo… E fala que não jogamos bem… OK, não jogamos bem, então… OK. Concordo com ele, perfeitamente…”, disparou, com sarcasmo.

Os números dão razão a Dome, inclusive.

Segundo dados do TruMedia, banco de estatísticas exclusivo da ESPN, o Rubro-Negro terminou a partida com amplo domínio da posse de bola: 67%.

Além disso, foram incríveis 31 finalizações na partida, sendo 12 certas, contra apenas 7 chutes (4 certos) do Goiás.

O goleiro Tadeu, do Esmeraldino, aliás, fez 10 defesas difíceis durante a partida.

Nos escanteios, o clube carioca também foi bastante superior: 9 contra 4.