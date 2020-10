Dome e diretoria monitoram atletas emprestados pelo Flamengo na Série A

O surto de Covid-19 e a maratona de jogos colocou o elenco do Flamengo à prova nas últimas semanas. Foram 13 jogos desde o início de setembro, e os resultados foram bons: nove vitórias, dois empates e duas derrotas. Assim, a comissão técnica foi “forçada” a dar jovens da base. Dentro deste cenário, Dome Torrent foi questionado sobre os jogadores do Rubro-Negro que estão emprestados a outros clubes da Série A, e o espanhol afirmou que os observa.

– Temos um time maravilhoso de observadores no Flamengo. O Yuri (César) que está jogando no Fortaleza estamos observando, assim como Hugo Moura no Coritiba. Agora não estamos pensando nisso. Temos conversado sobre isso, mas agora o foco é recuperar os jogadores, usar os meninos da base, e estamos assistindo os jogadores emprestados, pois é nosso trabalho – disse.

Como a própria resposta do Dome Torrent indica, não há planejamento para que os atletas em questão retornem ao Flamengo neste momento – ou antes do previsto nos respectivos contratos. Hoje , quatro jogadores formados estão emprestados a clubes da Série A: o atacante Yuri César ao Fortaleza, o meia Hugo Moura e o atacante Rodrigo Muniz ao Coxa, e o volante Ronaldo ao Bahia.

Com a exceção de Muniz, que foi oficializado no Coritiba na última semana e fez sua primeira partida pelo novo clube na quarta – titular na vitória por 3 a 1 diante do Palmeiras -, os demais vêm sendo bastante acionados em seus times.

Levando em conta apenas o Brasileirão, o volante Ronaldo entrou em campo em 11 rodadas, sendo titular em oito. Seu empréstimo é até o final deste ano.

Yuri César, por sua vez, é um dos destaques da equipe do técnico Rogério Ceni: disputou 14 rodadas – quatro como titular – e tem um gol no Brasileirão. O atacante também está cedido ao Fortaleza até 31 de dezembro deste ano.

Já Hugo Moura tem 10 jogos – dois saindo do banco – pelo Coritiba nesta edição da competição. Seu empréstimo é válido até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021. A tendência é de que Ronaldo e Yuri César tenham os empréstimos estendidos nos clubes até esta data também.