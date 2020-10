Dome Torrent explica por que fez só uma troca durante jogo do Flamengo

Até aos 49 minutos da etapa final, quando Pedro marcou pela segunda vez e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, o Flamengo ia empatando com o lanterna do Brasileirão. Por mais que o time tenha dominado o confronto no Maracanã, Domènec Torrent terminou o duelo com apenas uma troca feita – Lincoln no lugar de Gerson – e explicou o motivo na entrevista após a partida.

– Primeiro estava feliz com a atuação do time. Em segundo, como vamos ter um jogo em 48h e vamos trocar muito jogadores, foi por isso. Estava feliz com os extremos, com o Bruno e Michael. Trocamos um jogador por estar muito cansado, atuou em muito jogos consecutivos, que foi o Gerson. Tenho na cabeça que vamos trocar muitos jogadores para o próximo jogo em 48h. Não é fácil jogar essa partida, mas temos que estar prontos. Foram por esses dois motivos. Primeiro porque estava feliz com todos, mas estava também deixando para o próximo jogo – afirmou Domènec Torrent após a vitória no Maracanã.

Depois de enfrentar o Goiás, nesta terça, em partida atrasada da 11ª rodada, o Flamengo entra em campo na quinta-feira, contra o Bragantino, no Maracanã.

Confira outras respostas do técnico do Flamengo:

Rendimento da equipe com a sequência de jogos

É normal quando se joga muitas partidas. São 12 dias e cinco jogos. Agora dois jogos em 48h. Quando os atletas estão mais cansados, há mais problemas musculares. Quando se joga muito consecutivamente, é muito difícil que rendam 100%. Temos que estar atentos pois não queremos ninguém machucado. Estamos no Brasileirão, na Copa, na Libertadores… Temos muitos jogos esse mês. É preciso recuperar muito bem. Concordo que quando se joga muitas partidas consecutivas o rendimento pode baixar.

O cansaço explica a atuação ruim do time?

Criamos chances de gols, jogamos pelos lados, tivemos a bola. Dominamos o jogo. E não jogamos bem? OK.

A presença de Diego Alves no banco indica que Hugo é o titular do Flamengo?

Nós temos quatro goleiros maravilhosos. Hoje jogou o Hugo. Todos sabem da importância do Diego para o time. É o capitão e um goleiro excelente. Teve uma lesão muito difícil, treinou três dias com o elenco, está voltando aos poucos. Vamos ver o que acontece. Estamos felizes com todos. Diego está treinando com o time, treinou muito bem, e é um goleiro com grande experiência. Hugo está muito bem. Vamos pouco a pouco.