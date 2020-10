Domènec Torrent realça esforço do Flamengo após dura sequência: ‘Estou orgulhoso do time’

Nesta quinta-feira, o Flamengo não atingiu o objetivo esperado, que era dormir como líder. O time de Domènec Torrent empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1, no Maracanã, em duelo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico, em entrevista coletiva, realçou o esforço que o time fez, sobretudo por ter sido o terceiro jogo em um intervalo de seis dias. E se disse “orgulhoso”.

– Jogamos três jogos em seis dias. Bragantino jogou o último jogo há quatro dias. Estou orgulhoso do time. Muitos jogadores jogaram muito bem por 90 minutos, como Isla e Thiago Maia. Bruno (Henrique) estava muito cansado. Sei a importância e a dificuldade de jogar três jogos em seis dias – disse Torrent, emendando:

– O adversário também joga. Talvez jogamos melhor no segundo tempo nos últimos jogos pois temos mais posição e encontramos mais espaço no segundo tempo. Acho que é isso, pois a intensidade é a mesma. Não podemos confundir. Corremos o mesmo ou mais no primeiro tempo. O que acontece é que o adversário defendia melhor. Concordo que jogamos melhor nos segundos tempos.

Dome também foi abordado a respeito da recuperação dos jogadores após esta dura sequência – antes apontada pelo catalão como “autêntica loucura”. E o treinador ainda respondeu especificamente sobre a saída do Pedro (no intervalo).

– A recuperação foi muito importante. Falamos individualmente com cada jogador. Pedro tinha chance de lesão pela sequência, mas quando falei com ele, me disse que poderia jogar o primeiro tempo. Jogamos com ele pela boa forma, mas não quisemos correr risco. Temos dados técnicos, que é importante para nós. Não tivemos sorte com os jogadores das seleções, pois dois voltaram machucados, Arrascaeta e Rodrigo Caio. Isla e Thiago falaram que poderiam jogar os 90 minutos. Acho importante falar com cada atleta sobre as condições.

– Não penso no próximo jogo, o jogo mais importante é o hoje. O Pedro tinha risco de lesão. Era o único jogador que tinha risco de lesão. Doutor Tannure disse que poderia jogar no máximo 50 minutos. Pedro queria jogar no início, mas não poderíamos arriscar uma lesão. São nove jogos consecutivos. Temos os relatórios médicos depois de todos os jogos, muita informação. Não pensei no próximo jogo, mas para não machucar o jogador – completou.

Agora, o Flamengo, com 31 pontos e na terceira colocação do Brasileiro, volta a campo neste domingo, às 16h, contra o Corinthians, fora de casa.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

VAR E POSSÍVEL PÊNALTI



– Eu não quero falar sobre arbitragem, pois é muito difícil arbitrar o jogo. Mas se tem o VAR, tem a possibilidade de consultar. Se não consulta, não posso falar o porquê. Se isso aconteceu eu não vi. Não quero falar do árbitro.

APROVEITAMENTO NAS FINALIZAÇÕES



– Jogo contra o Goiás também foi assim. Criamos mais chances que hoje e marcamos só dois gols. Eu falo muito isso. No outro jogo, você cria só quatro chances e marca três gols. Os técnicos são os gerentes de área a área. O que acontece lá você pode controlar. O golaço que acontece não é o técnico que faz, sim o jogador. O técnico tem uma ideia de como chegar à área. Contra o Del Valle criamos cinco ocasiões e marcamos quatro gols. Estou contente com todos. Trabalhamos as finalizações a cada dia, pois é importante.

INVENCIBILIDADE DE OITO JOGOS NO MARACA



– Vocês sabem o que aconteceu no último mês. A questão da covid-19. Jogamos com jovens jogadores contra o Palmeiras. O que posso falar sobre isso? Estou muito orgulhoso do time. O time é maravilhoso. O esforço que o time fez este mês é maravilhoso. Foi uma loucura o que aconteceu este mês. Vão ajudar, pois têm qualidade. Tento fazer o melhor time possível. O Lincoln jogou na direita, na esquerda, de camisa 9, e foi muito bem. O esforço do elenco foi maravilhoso.

ALERTA COM GERSON E BH



– Gerson com certeza. Hoje também treinamos bola parada. Acho que não se sabe se tem risco de lesão. Mas quando você fala com eles, dizem que estão cansados. Bruno me disse que podia jogar 30 minutos, mas estava desgastado. Quando o jogador fala que está muito cansado, você tem que procurar que não se machuquem.