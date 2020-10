Domingo tem jogo! Veja o que assistir ao vivo na TV aberta

Domingo é dia de jogo de futebol, mas onde assistir na TV aberta? O Lance! destaca quais jogos passarão ao vivo para você assistir na “Band”, com duelos pelo Italiano, Alemão e sub-23 e na ‘Globo’, que leva para todo o Brasil um clássico entre as duas maiores torcidas do país.

Às 16h, a Globo transmite Corinthians e Flamengo para todo território nacional, com narração de Cléber Machado e comentários de Junior e Casagrande, com Paulo César de Oliveira na Central do Apito. O Flamengo busca a liderança, enquanto o Corinthians tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

A Band é a emissora com um leque mais vasto na TV aberta e vai contar com dois jogos do Brasileirão sub-20, além dos campeonatos italiano e alemão. Às 10h30, o canal transmite Colônia e Eintracht pelo Campeonato Alemão, com narração de Carlos Fernando e comentários de Rafael Oliveira e Denilson.

Às 12h30, a emissora transmite Udinese e Parma, pelo Italiano, com narração de Ulisses Costa e comentários de Fábio Piperno e Edilson. Às 15h30, o primeiro jogo envolvendo times brasileiros: Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão Sub-20. Pelo mesmo torneio, São Paulo e Internacional jogam às 20h.