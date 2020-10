DOOM Eternal: The Ancient Gods recebe trailer de lançamento insano

A Bethesda lançou um novo trailer da DLC The Ancient Gods – Part One, de DOOM Eternal, provando que o título pode ir muito além do que se propõe. Com uma nova trama, ambientações inspiradas no horror cósmico, novas e imensas criaturas e chefes muito mais ameaçadores, a expansão promete trazer muito mais conteúdo para os jogadores e dar mais motivos para revisitar o game. Confira a seguir:

Aparentemente, a DLC The Ancient Gods será lançada em partes, cada uma levando Doomslayer para conhecer um dos reinos dos antigos deuses. Na primeira parte da expansão, o gladiador fará uma visita ao Reino de Maykr, onde enfrentará perigos nunca apresentados na história da franquia, incluindo enormes criaturas subaquáticas. Confira o trailer abaixo.

A DLC The Ancient Gods – Part One está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Assinantes do Xbox Game Pass podem resgatá-la gratuitamente pelo catálogo do serviço.