Dorival Jr. desponta como favorito para assumir o Vasco

A diretoria do Vasco optou por uma mudança radical nos rumos do futebol do clube. Nesta quinta-feira, após duas derrotas por muitos gols, o técnico Ramon Menezes foi demitido. Junto com ele saíram o coordenador Antônio Lopes, os auxiliares Thiago Kosloski e Júnior Lopes, e o preparador físico Léo Cupertino.

Imediatamente após o anúncio das dispensas, começaram os rumores a respeito dos candidatos ao posto de técnico do Vasco. A diretoria, que havia apostado no inexperiente ex-jogador, quer agora um profissional mais rodado. Entretanto, com um orçamento apertado, as opções são poucas, além de ser ano eleitoral e não ser possível um contrato longo.

As restrições do clube eliminam alguns candidatos, como o preferido da diretoria, Luiz Felipe Scolari. Além do alto salário, Felipão não tem interesse num compromisso curto. O mesmo vale para outro ex-treinador da Seleção, Dunga.

Já Thiago Larghi, assim como Ramon, tem pouca experiência. Tiago Nunes e Roger Machado, disponíveis no mercado, não pretendem assumir nenhum outro clube este ano. Assim, o único entre os especulados que se encaixa no perfil do Vasco é Dorival Júnior. Ele está sem clube desde que foi dispensado do Athletico Paranaense no final de agosto.

O jornalista Lucas Pedrosa informou pelo seu Twitter ter feito contato com o treinador. Dorival afirmou ter sido procurado pelo Vasco, mas não confirmou o acerto. O técnico tem duas passagens pelo Vasco, em 2009, quando levou a equipe ao título da Série B, em em 2013, esta mais curta e sem resultados positivos.

Time será comandado pelo técnico do Sub-20 contra o Flamengo

A demissão de Ramon aconteceu em um momento delicado para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Após três derrotas e um empate em quatro jogos, o time caiu do G4 para a 10ª colocação na tabela. Nesse clima ruim, os muros de São Januário apareceram pixados na manhã desta sexta-feira, com protestos contra os resultados, o presidente Alexandre Campello e o volante Fellipe Bastos.

Para piorar, neste sábado tem clássico contra o Flamengo, em São Januário. O responsável pelo comando da equipe contra o Rubro-Negro será o Alexandre Grasseli, técnico do Sub-20. O rival, atual campeão brasileiro, vem embalado por uma série de vitórias e a classificação para as oitavas da Libertadores.