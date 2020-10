Dortmund se recusa a negociar Jadon Sancho na janela de janeiro

O Borussia Dortmund não irá negociar o atacante Jadon Sancho com o Manchester United na janela de transferências de janeiro, segundo o “Bild”. Mesmo que os ingleses estejam com uma oferta de 120 milhões de euros (R$ 786 milhões) em mãos, valor cobrado neste mercado de verão europeu, os alemães irão recusar a proposta.

O Dortmund está seguro por conta do contrato que tem com o atleta até 2023 e não quer se desfazer do camisa sete em janeiro, pois não haveria tempo hábil para investir em algum jogador do mesmo nível. Outro motivo pela paciência dos alemães e que, caso o período de crise financeira seja amenizado com a vacina da Covid-19, outros clubes também podem se interessar pelo inglês e a competição no mercado ser maior.

Sancho não teve o melhor início de temporada da carreira, pois não pôde disputar a Supercopa da Alemanha por conta de um problema físico e quebrou regras de protocolo da Covid-19 com companheiros de seleção inglesa. Apesar disso, os aurinegros o esperam de braços abertos, pois sabem do seu potencial.