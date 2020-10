Doutor Estranho será mentor de Peter Parker em novo filme do Homem-Aranha · .

Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho do Universo Marvel nos Cinemas, foi confirmado no elenco de Homem-Aranha 3. No longa, ele será o novo mentor de Peter Parker, papel que era de Tony Stark,o Homem de Ferro, antes dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato (2019).

De acordo com a revista Hollywood Reporter, ainda não se sabe quando o ator gravará sua partipação no filme.

