Dragon Ball: os 10 personagens mais amados dos fãs do anime

Vamos procurar as esferas do dragão! Confesse que você leu essa primeira frase no ritmo da abertura clássica de Dragon Ball. O anime criado a partir das ideias de Akira Toriyama é um dos mais famosos e aclamados pelo público no mundo todo.

E os motivos para esse sucesso são diversos já que Dragon Ball possui uma história cheia de conflitos interessantes e cativantes, além de personagens muito bem desenvolvidos. Akira Toriyama não poderia ter sido mais feliz ao criar todos esses elementos, que juntos formam um grandioso legado de narrativas imperdíveis.

Mas qual é o seu personagem favorito do anime? Pegamos alguns dados do site MyAnimeList e, com base no que os usuários de lá acharam, listamos os personagens mais amados dos fãs de Dragon Ball.

Confira.

10) Androide 17

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

Ele foi introduzido no anime durante a saga de Cell, no episódio 133. No final do arco, ele se transforma em um guerreiro muito fiel aos seus princípios originais, lutando com muita firmeza por seus objetivos. Nesse sentido, é muito incrível ver o crescimento que ele experimenta na série.

9) Goten

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

Muita gente tem Goten, filho de Goku, como um dos seus personagens mais amados de Dragon Ball. Embora ele não tenha tanta atenção nos episódios quanto seu irmão mais velho, Gohan, ele ainda se configura como um personagem muito forte para a série. Muita gente, inclusive, afirma que deveriam investir em uma série com foco nesse personagem para que o público possa conhecê-lo melhor.

8) Kuririn

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

Um dos aliados mais fiéis de Goku, apresentado desde o começo da série, Kuririn é muito importante para o desenrolar dos episódios de Dragon Ball, seja como um alívio cômico ou como um potencial coadjuvante dramático muito pertinente ao enredo. É incrível ver a relação dele com Goku, mostrando como um se preocupa com o outro.

7) Freeza

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

O mais incrível de Dragon Ball é que o anime consegue dosar muito bem o poder entre seus protagonistas e antagonistas. Um dos vilões mais célebres da série é o amado Freeza, que tem um arco totalmente dedicado a ele.

É muito justo afirmar que o anime só é o que é por conta de seus vilões extremamente maléficos, e Freeza é com certeza um desses que ajuda a história ir para a frente.

6) Future Trunks

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

Incrivelmente, Future Trunks é um personagem muito legal desde o instante em que aparece na série. Ele é um aliado poderoso e também ajuda a trazer o melhor de Vegeta à tona. Sendo assim, não é uma grande surpresa saber que ele é um personagem tão popular.

5) Trunks

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

Com 2412 fãs no site MyAnimeList, Trunks é um personagem bem querido. Sua versão futura é bem diferente dele, mas ainda é um lutador dedicado que consegue trazer muito entretenimento para a série. Afinal, a famosa fusão entre ele e Goten é celebrada até hoje por todos que gostam do anime.

4) Piccolo

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

O lugar merecido para Piccolo nessa lista, já que ele é um dos personagens mais importantes e complexos de Dragon Ball, contando com um arco emocional muito potente. O personagem começa como um possível antagonista repleto de nuances interessantes, mas aos poucos vai se tornando um aliado de Goku. Piccolo é forte, misterioso e atencioso.

3) Gohan

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

O filho mais velho de Goku é um personagem que vai além de estereótipos. Desde o início, fica claro para o público que Gohan tem um potencial incrível de crescimento. Então, os roteiros passam a brincar com essa ideia, mas mostram que ele é um coadjuvante indispensável para a narrativa.

2) Vegeta

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

A popularidade desse antagonista é uma das mais fortes. São quase 20 mil pessoas que afirmam que ele é um dos melhores personagens da série. E não é de se espantar, afinal de contas, Vegeta movimenta muito a saga de Goku e seus aliados, já que, com suas infinitas camadas, provou ter muitas nuances que foram exploradas aos poucos ao longo dos episódios. Lugar merecido na lista.

1) Goku

(Reprodução)Fonte: Fuji Television

Em primeiro lugar, o protagonista da série. Foram cerca de 30 mil pessoas que colocaram Goku no pedestal de personagem mais amado de Dragon Ball. Embora seja o protagonista, é notável afirmar que Goku transcende, de alguma forma, a sua história na série. Muita gente que não assistiu Dragon Ball, por exemplo, mas conhece e gosta do personagem.

E sua progressão ao longo dos episódios é algo incrível de se acompanhar. Além do mais, a trajetória de Goku é repleta de facetas que vão do humor ao drama em pouco tempo.

Qual é o seu personagem favorito em Dragon Ball?