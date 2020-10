Dragon Ball Z: Kakarot ganha modo Card Warriors

Através de uma atualização gratuita para todas as plataformas, a Bandai Namco e a CyberConnect2 disponibilizaram um novo modo de jogo para Dragon Ball Z: Kakarot. O Dragon Ball Card Warriors levará a experiência de viajar e combater em amplos mapas para uma mesa de cartas, onde os jogadores irão disputar intensas e estratégicas batalhas de card games colecionáveis para expandir ainda mais o título.

Dragon Ball Card Warriors unirá mecânicas dos clássicos e populares card games como Magic – The Gathering e Hearthstone, contando com a formação de decks e coleção de cartas únicas para realizar combates dinâmicos e rápidos em tempo real contra oponentes de todo mundo.

Em Card Warriors, os jogadores deverão montar dois decks diferentes, combinando cartas de personagens, de eventos e cards especiais que deverão ser utilizados de forma inteligente para extrair pontos do rival. Assim como em Yu-Gi-Oh!, o novo modo de luta por turnos também terá pontos de vida para o líder, onde as cartas do baralho servirão como escudo para proteger o jogador e ajudar a levar os pontos de vida do inimigo para zero.

O modo de jogo contará com a participação de inúmeros heróis e momentos da saga Z, recontando uma longa história através de uma perspectiva mais nostálgica e visual, porém intensa da mesma forma que o jogo base.

Dragon Ball Z: Kakarot está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.