Duda e Micaelly, do Cruzeiro são convocadas para a seleção sub-20

As jovens jogadoras da Raposa, Duda e Micaelly, comemoram mais uma convocação para a Seleção Brasileira. O anúncio foi feito nesta segunda-feira com os nomes das Cabulosas confirmados na divisão sub-20 da amarelinha, comandada pelo técnico Jonas Urias.

Neste novo chamado, Duda e Micaelly serão parte do seleto grupo que participará de um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, em mais uma etapa da preparação para a fase final do Campeonato Sul-Americano Feminino sub-20, previsto para novembro, na Argentina.

As atividades no centro de treinamento da Seleção Brasileira começam em 19 de outubro e seguirão até o dia 27 do mesmo mês.

Além do Brasil, as seleções da Venezuela, Colômbia e Uruguai disputarão a fase final do Sul-Americano. Os dois melhores colocados serão os representantes da Conmebol na próxima Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, que será disputada na Costa Rica, em de 20 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021.