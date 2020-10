Duelo dos desesperados entre Minnesota Vikings e Atlanta Falcons na semana 6; onde ver e aposta

Minnesota Vikings e Atlanta Falcons entraram na temporada 2020 com expectativa de playoffs e brigar pelo título. Após cinco semanas, somados possuem apenas uma vitória e nove derrotas. A partida deste domingo (18), às 14h, no US Bank Stadium, em Minnesota, é para uma equipe iniciar a recuperação e afundar o rival ainda mais na lama.

Mudanças

O Atlanta Falcons iniciou a temporada com cinco derrotas consecutivas, o péssimo desempenho levou a demissão de Dan Quinn e Thomas Dimitroff, treinador e gerente-geral da equipe. Raheem Morris, coordenador defensivo, será o comandante interino dos Falcons no restante da temporada.

O curioso é que a defesa de Atlanta tem sido uma das decepções da temporada, cedendo 32.2 pontos em média e 446 jardas por partida. O ataque também não brilha marcando apenas 24.4 pontos por jogo. Morris terá trabalho para comandar a virada.

Sorte não acompanha

O Minnesota Vikings esteve, literalmente, a uma jarda da vitória contra o Seattle Seahawks na semana 5. Se convertesse uma quarta para 1, a franquia somaria seu segundo triunfo na temporada 2020. No entanto, a defesa de Seattle ergueu o muro e impediu a corrida. Russell Wilson teve a bola na mão e conduziu o drive vitorioso.

A maré de azar tem perseguido os Vikings em 2020, que tem apenas uma vitória no ano após cinco semanas. Diante dos Falcons, terá a chance de voltar à coluna das vitórias. Aliás, o único triunfo de Minnesota no ano foi contra um outro time, à época, zerado: Houston Texans.

Aposta

De acordo com o Power Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, o Minnesota Vikings tem 62.8% chances de vitória, enquanto o Atlanta Falcons possui apenas 36.9% de chances de triunfo.

FICHA DO JOGO

Minnesota Vikings x Atlanta Falcons

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: US Bank Stadium, em Minnesota

Onde ver: Game Pass da NFL