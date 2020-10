Dupla testa positivo para COVID-19 em novo exame e não joga nesta terça pelas eliminatórias

A seleção do Peru estará mesmo desfalcada nesta terça-feira (13) para enfrentar o Brasil, em Lima, pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Ao realizar novos exames, após os primeiros durante o dia, os atacantes Alex Valera e Raúl Ruidíaz testaram novamente positivo para COVID-19. Por isso, estão isolados na concentração peruana, sem contato com os demais jogadores, e não atuarão nesta terça.

O principal desfalque será Ruidíaz, atacante do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e autor do gol da vitória peruana sobre o Brasil, na Copa América Centenário, em 2016. O resultado causou a demissão do técnico Dunga e a consequente contratação de Tite.

Segundo informação apurada pela ESPN Peru, os demais jogadores não contraíram a doença. Aldair Rodríguez e Christian Ramos, que inicialmente deram positivo, fizeram a contraprova, testaram negativo e foram relacionados pelo técnico Ricardo Gareca.

Assim, o Peru deve enfrentar o Brasil nesta terça com: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Aquino e Yotún; Carrillo, Gonzales e Farfán. Em casa, a equipe tentará se recuperar de um empate por 2 a 2 com o Paraguai, na estreia, em Assunção.