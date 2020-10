Dwayne Haskins deverá ser trocado por Washington nas próximas semanas, diz jornalista

Selecionado na posição número 15 na primeira rodada do Draft de 2019, com imensas expectativas, Dwayne Haskins foi para o banco de reservas do Washington Football Team após apenas quatro partidas na atual temporada. Agora, o jornalista Jason La Canfora, da CBS, afirma que a franquia da capital americana vai tentar trocar o quarterback para outro time.

Com apenas 23 anos e somente 11 partidas como titular do Washington, Dwayne Haskins já perdeu a confiança de Ron Rivera e toda comissão técnica de Washington. É importante destacar que toda a administração operacional atual, recentemente contratada, não foi a responsável pela seleção do quarterback em 2019.

De acordo com La Canfora, Haskins, que foi rebaixado para quarterback número 3 no elenco de WFT, deve ser trocado para outra organização nas próximas semanas, com alguns times já tendo começado a fazer sua pesquisa a respeito do jogador, analisando as partidas que ele realizou até aqui na NFL.