‘É claro que eu miro o Manchester City e o Liverpool. Vou mirar quem? O Íbis?’

Reeleiro presidente do Cruzeiro para os próximos três anos na última quarta-feira, Sérgio Santos Rodrigues deu entrevista coletiva nesta quinta e não teve papas na língua nas respostas. O dirigente celeste afirmou que pretende fazer no clube uma gestão como clubes da Premier League e ironizou quem pense o contrário.

“É crítica falar que a gente mira o Liverpool e o Manchester City. Pô! Vou mirar quem? O Íbis? É claro que eu miro o Manchester City e o Liverpool, é óbvio. Eu quero muito que o meu site pareça o deles. Demais. Mas não só o site. A gestão também. E é isso o que a gente mira. E todas essas pessoas sempre falaram que, para construir esses clubes lá fora, só se ganha dentro de campo depois que se ganha fora de campo, com sustentabilidade”, disse.

Sérgio Santos Rodrigues também citou torcedores que cobram títulos e criticou as gestões passadas pela atual situação do Cruzeiro, que disputa a Série B do Brasileiro pela primeira vez e enfrenta nesta quinta o Sampaio Corrêa.

“E aí eu falo: qual exemplo que a gente quer? A gente quer aquele Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, da Copa do Brasil em 2017 e 2018? E eu vejo muito torcedor falando que quer esse Cruzeiro, e não quer um novo Cruzeiro. Mas onde que esse Cruzeiro trouxe a gente? Onde que a gente está hoje? Por isso que eu falo: vamos deixar de ser massa de manobra para ser massa crítica. A gente está colhendo hoje o que a gente plantou lá atrás”, falou.

O presidente também explicou por que o elenco vai fazer um intensivo de treinamentos em Atibaia, no interior de São Paulo, entre os dias 10 e 15 de outubro.

“Vejo crítica: ‘Mas o time vai para Atibaia?’. Vocês não estão lá, mas devem ter visto as fotos. Vocês já deram uma olhada no gramado da Toca? E o esforço que a gente está fazendo do que estava em aberto e foi pago para a gente reformar o campo, de jogador reclamando de dor no joelho em um time profissional igual o Cruzeiro, porque o gramado está deplorável. E está mesmo. É fácil criticar. ‘Ah, por que o time vai? É um absurdo’. Pergunta antes de criticar. É simples. Eu sempre fui aberto ao contraditório”, respondeu.